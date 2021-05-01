لحظة تاريخية..الأهلي يحتفل بوضع حجر الأساس لملعبه الخاص

تحتفل إدارة النادي الاهلي المصري في عيد العمال، اليوم السبت، الموافق الاول من شهر مايو 2021، بوضع حجر الأساس لبناء ستاد النادي في منطقة الشيخ زايد، بحضور رئيسه محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة.

وأعلن النادي الاهلي في وقت سابق من شهر أبريل، استعداده لاطلاق مشروع بناء ستاد خاص به لن تقل سعته عن 50 ألف مقعد، يغنيه عن استئجار ملاعب الدولة مثل ستاد القاهرة الدولي، واستخدام ملاعب أندية الجيش مثل الانتاج الحربي (السلام) أو ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وأكد الحساب الرسمي للنادي الاهلي في تويتر حضور وزير الرياضة أشرف صبحي، قائلاً “وزيرا الرياضة والإسكان ومحافظ الجيزة ومجلس ادارة النادي يضعون حجر الأساس لـ استاد النادي الأهلي اليوم السبت”.

وبدأت قناة الأهلي تغطية الحدث ظهر اليوم في برنامج من تقديم الإعلامي إبراهيم المنيسي والمهندس عدلي القيعي، في حضور الكاتب الصحفي حامد عز الدين.

وسيمثل ستاد النادي الاهلي نقلة نوعية في تاريخ الكرة القدم والرياضة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة، فمن المنتظر تصميمه بشكل هندسي مطابق لملاعب أوروبا الكبرى يليق باسم وسمعة وتاريخ نادي القرن الأفريقي الفائز مرتين بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

كما سيُضاعف ويعزز من قدرات العاصمة المصرية في تنظيم الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى مثل كأس أمم أفريقيا أو كؤوس العالم بمختلف الأعمار.

وعانى الأهلي لسنوات طويلة من اللعب على ستاد القاهرة الدولي بسبب سوء أرضيته وعدم جاهزيته في العديد من المباريات الهامة له على الصعيدين المحلي والقاري، ما كان يضطره لاستخدام ملاعب الجيش مثل الإنتاج الحربي في مدينة السلام، والكلية الحربية خارج مدينة نصر، وستاد برج العرب في الاسكندرية، فضلاً عن استخدامه ملعب نادي السكة الحديد وملعب المقاولون عدة مرات.

وتأمل إدارة الأهلي أن ينعكس هذا المشروع بالايجاب على نتائج فريق كرة القدم ويدر أموالاً تساعد على ابرام صفقات من عيار ثقيل، ويساهم ويطور كرة القدم والدوري المصري في منطقة الشرق الاوسط، ويعزز من انتماء مشجعي الفريق ويضاعف من شعبية الاهلي في مصر وأفريقيا والعالم.