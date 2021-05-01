يقدمم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والملعب التونسي في الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 22.

يلتقى نادي الترجي مع نظيره الملعب التونسي، على ملعب هادي النيفر بمدينة باردو، وعينه على تحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري التونسي لصالحه بشكلٍ رسمي قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ولم يعرف فريق الترجي الخسارة في آخر 6 مباريات في الدوري التونسي، فمنذ هزيمته أمام النجم الساحلي في الجولة 18، حقق بعدها 6 انتصارات، وتعادل وحيد كان في الجولة الماضية أمام الصفاقسي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه “النجم الساحلي”، وفي رصيده 56 نقطة، جمعها من 18 انتصار وتعادلين، بينما تلقى الخسارة في مناسبتين.

في المقابل، يتطلع نادي الملعب التونسي للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الترجي، من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، وضمان البقاء ضمن الكبار في الموسم المقبل.

ويقبع الملعب التونسي في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 26 نقطة، ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط، ولم يعرف طعم الانتصار منذ 4 جولات، حيث تعادل في 3 مناسبات، وخسر مرة واحدة.

وتذاع مباراة الترجي والملعب التونسي على قناة الوطينة التونسية 1، كما تنقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق التونسي “محمد السعدي”.

وتنطلق صافرة بداية لقاء الترجي والملعب التونسي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

الترجي – الملعب التونسي

ملعب هادي النيفر (باردو – تونس)

الدوري التونسي (الجولة 22)

تشكيلة الترجي الأساسية: بن شريفية – إلياس شتي – بدران – يعقوبي – حمدي النجاز – بن رمضان – بن غيث – الشعلالي – ميموني – الخنيسي – توجوي.