يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 34.

لم يقاوم كريستال بالاس الهبوط هذا الموسم، ولم ينافس على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، فقد تلاشى موسمه بهزيمته أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية، وأصبح دون انتصار في آخر 3 مباريات.

وبشكلٍ عام حقق كريستال بالاس الفوز في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وتلقى 5 هزائم، وتعادل 3 مرات، ويقبع في المركز 13 وفي رصيده 38 نقطة.

في المقابل، يمر فريق مانشستر سيتي بفترة رائعة، حيث أصبح خامس أكثر الأندية تتويجًا في إنجلترا بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب توتنهام هوتسبير، قبل يعود بفوزٍ ثمين من أمام باريس سان جيرمان (2-1)، في عقر داره بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى تحقيق الانتصار على كريستال بالاس اليوم، ومواصلة السعي وراء تحقيق لقب الدوري الانجليزي بشكلٍ رسمي للمرة السابعة في تاريخه.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه “مانشستر يونايتد”، حيث جمع 77 نقطة من 24 انتصار، و5 تعادلات، فيما تلقى الهزيمة في 4 مناسبات.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويُدير لقاء مانشستر سيتي وكريستال بالاس الحكم الإنجليزي “دافيد كووت”، وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

مانشستر سيتي – كريستال بالاس

ملعب سيلهرست بارك

الدوري الانجليزي (الجولة 34)

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تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية: إيدرسون، كانسيلو، لابورت، إيكي، ميندي، رودري، فيرناندينهو، ستيرلينج، توريس، خيسوس، اجويرو.

تشكيلة كريستال بالاس الأساسية: غوايتا، ميتشل، دان، كوياتي، وارد، ميلوفيتش، ريدويلد، إيزي، تاوسند، زاها، بنتيكي.