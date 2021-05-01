شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي ينفي رحيل كشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس ادارة نادي الانتاج الحربي الثقة في أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، في الاستمرار في منصبه، إذ نفى خالد مهدي، مدير الكرة، ما تردد بشأن رحيل المدرب ورغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وقال مدير الكرة إن كشري مستمر في مهمته مع الفريق بشكل طبيعي ولديه ثقة بالغة في قدرة الفريق على تحويل مساره بجدول الدوري خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «كشري يجيد العمل تحت الضغط، ويسعى لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب رغم صعوبة المهمة».

وحصد الإنتاج الحربي، منذ بداية الموسم، 12 نقطة، وذلك بعد خوض 18 لقاء في مسابقة الدوري الممتاز.