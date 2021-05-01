شكرا لقرائتكم خبر عن الشربيني وفرج في صدارة التصنيف العالمي للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت فراشة الاسكواش المصرية نور الشربيني التصنيف العالمي للاسكواش لشهر مايو الحالي، كما تصدر نجم المنتخب المصري علي فرج التصنيف العالمي للرجال للشهر السابع على التوالي.

ونشر الموقع الدولي للاسكواش «PSA» قائمة ترتيب الشهر الحالي، إذ حلت نوران جوهر في المركز الثاني للسيدات، ولحقتها كاميل سيرم الفرنسية في المركز الثالث، ونور الطيب في المركز الرابع، وأماندا صبحي الأمريكية خامسًا، ساراه جين بيري الإنجليزية في المركز السادس، وهانيا الحمامي سابعًا

وجاء محمد الشوربجي في المركز الثاني، وطارق مؤمن ثالثًا، والنيوزلندي بول كول في المركز الرابع، ومروان الشوربجي خامسًا، وكريم عبدالجواد سادسًا، وفارس الدسوقي في المركز السابع.

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كما تم تأجيل بطولة مانشستر المفتوحة التي كان من المقرر إقامتها شهر أبريل المنقضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولذلك لم يتغير ترتيب التصنيف العالمي لهذا الشهر نتيجة توقف البطولات الدولية.

بينما يستعد أبطال المنتخب المصري للمشاركة في بطولة الجونة الدولية للاسكواش والمقرر إقامتها من 20 وحتى 28 من شهر مايو الحالي.