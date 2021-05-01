شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في الأهلي من موسيماني بعد التعادل مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة الكابتن محسن صالح على تراجع اداء الفريق الكروي الاول بقيادة موسيماني المدير الفني خلال مباريات الدوري الممتاز عقب التعادل أمس مع الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب ستاد السلام في الجولة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من البطولة.

وطلبت لجنة التخطيط تقريرا مفصلا من موسيماني المدير الفني عن تراجع الاداء خصوصا ان المستوى تسبب في زيادة معدل الاهداف التي تلقتها شباك الفريق في المباريات الأخيرة ،فضلا عن اسباب فشل اللاعبين في استغلال الفرص التي تسنح لهم خلال المباريات.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط تحفظ على سياسة المدير الفني خلال الفترة الاخيرة مع عدد من اللاعبين مما تسبب في فقدان الاحمر عدد من النقاط خلال صراعه على لقب الدوري الممتاز مع منافسه التقليدي الزمالك.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل فريق.