شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والإسكان ومحافظ الجيزة ومجلس الإدارة يضعون حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد النادي الأهلي اليوم السبت، حدثًا تاريخيًا في تمام الوحدة ظهرًا، إذ يقوم رئيس مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

وكان مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء الاستاد، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.