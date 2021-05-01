شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يضع حجر أساس استاد الأهلي الجديد (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بوضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وسيوضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد، في حضور العديد من قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

وكان الأهلي قد أعلن، الأحد الماضي، عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء استاده، ويمكنك متابعة البث المباشر لوضع حجر الأساس عبر الفيديو أدناه.