شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يضع حجر أساس استاد الأهلي الجديد (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بوضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وسيوضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد، في حضور العديد من قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.
وكان الأهلي قد أعلن، الأحد الماضي، عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء استاده، ويمكنك متابعة البث المباشر لوضع حجر الأساس عبر الفيديو أدناه.