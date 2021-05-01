شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفوز على سبورتينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على نظيره سبورتينج، في ثالث لقاءات الفريقين بالدور النهائي من دوري السوبر الذي يقام بنظام «best of 5».

وأقيمت المباراة أمس الجمعة، على صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، بمواجهات دور نهائي دوري السوبر، وشهدت تفوق سيدات سلة الأهلي وإعادة حظوظهن في الدفاع عن لقب البطولة.

وانتهت الفترة الأولى بين الفريقين لصالح النادي الأهلي بنتيجة (25-21)، قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة (40-38).

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب الأهلي وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة (60-51)، قبل أن يعود المارد الأحمر ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة (83-80).

ومن المقرر أن تقام المواجهة الرابعة بين الفريقين مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.