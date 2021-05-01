شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. علي الصاوي يتأهل لأولمبياد طوكيو في الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح على الصاوي، لاعب المنتخب المصري للكاراتيه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

وذلك بعد صعوده لخوض مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع واللعب على الميدالية البرونزية ببطولة البريميرليج للكاراتيه المقامة حاليًا في البرتغال تحت إشراف الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وبدأ الصاوى البطولة بالفوز على بطل البرازيل بالانسحاب، ثم الفوز في دور الـ32 على بطل إيران، كما فازالصاوي في دور الـ16 على بطل سلوفاكيا بنتيجة (1-4) وبنفس النتيجة على بطل كازخستان في دور الثمانية، بينما خسر في الدور قبل النهائى من بطل الأردن بنتيجة (4-5)، لينافس على الميدالية البرونزية الأحد المقبل.

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وأكد اللاعب سعادته بتحقيق هذا الإنجاز مؤكدًا أنه سيكون عند حسن ظن الجميع، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيهن والرعاه الرسميين للاعب.

وأشار الصاوي أن المنافسة كانت صعبة وشارك بها العديد من اللاعبين المتميزين، وهي أفضل احتكاك له قبل خوض أولمبياد طوكيو 2021.

وكان على الصاوي قد تصدر التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن 67 شهر أبريل الماضي، كما استطاع تحقيق ذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقيمت بمدينة اسطنبول في تركيا شهر مارس الماضي، وذلك بعد تغلبه على اللاعب التركي «بوراك» في المباراة النهائية، ليحقق اللقب دون أي هزيمة ويتفوق على أبطال كرواتيا وإيران وروسيا خلال مشواره بالبطولة.