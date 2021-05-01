شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يواجه فولهام والدوري الإسباني والمصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت 1/5/2021 عدة مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري.

إذ يلتقي برايتون بليدز يونايتد، ويستضيف تشيلسي فولهام، كما يواجه سموحة الاتحاد السكندري، ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه كريستال بالاس مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتنقل عبر قناة bein sports 1 premium.

ويلتقي برايتون بنظيره ليدز يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة، في تمام الرابعة عصرًان وتذاع المباراة على قناة bein sports 1 premium.

ويستضيف تشيلسي فولهام ضمن منافسات نفس الجولة في تمام السادسة والنصف مساءً، ويذاع اللقاء على قناة bein sports 1 premium.

ويلعب إيفرتون مع أستون فيلا في الجولة ذاتها، في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر قناة bein sports 2 premium

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وفي الدوري الإسباني الممتاز، يحل أتليتكو مدريد ضيفًا ثقيلاً على إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام الرابعة والربع عصرًا، وتنقلها قناة bein sports 1.

كما يلتقي ريال مدريد بأوساسونا، ضمن منافسات نفس الجولة، ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، ويذاع عبر قناة bein sports 1 .

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه سموحة الاتحاد السكندري على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتنقل عبر قناة on time sports 1.

ويواجه طلائع الجيش نظيره أسوان على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتنقلها قناة on time sports 3.

ويلعب الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة ذاتها، ويقام اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساءً، ويذاع عبر on time sports 2.