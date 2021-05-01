شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات غامضة من محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: هل يلمح للرحيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن مستقبله مع فريقه وعملية تجديد عقده على هامش مباراة الريدز ضد مانشستر يونايتد، المقررة غدًا الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتزايدت التقارير في الفترة الأخيرة التي تناولت مستقبل صلاح، إذ أكدت بعضها رغبته في البقاء بصفوف ليفربول، بينما شددت أخرى على نيته الرحيل عن قلعة أنفيلد بنهاية الموسم الجاري، خاصة في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2023، فيما أكد النجم المصري أن النادي الإنجليزي لم يفاتحه حتى اللحظة في فكرة تجديد عقده لمدة أطول.

ورد صلاح على سؤال مع «سكاي سبورتس» عن تجديد عقده مع ناديه ليفربول قائلًا: «لا يتحدث أحد معي عن أي شيء، لا يمكنني قول الكثير عن هذا الأمر، لم يتحدث أحد من النادي معي عن أي شيء، لذا لا أعلم».

وعن أهدافه المقبلة، أكد صلاح على رغبته في الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مجددًا، مضيفًا: «الفوز شيء رائع وأنا أريد الفوز بهما مرة بعد أخرى، جزء من عملنا هو الفوز بالبطولات».