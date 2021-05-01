شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يغيب عن مباراتي أتليتيكو وفالنسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (رويترز)

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم رونالد كومان، مدرب برشلونة بالإيقاف مباراتين بعد طرده في هزيمة مفاجئة على ملعبه 2-1 أمام غرناطة يوم الخميس، وسيغيب عن مواجهة أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد ثمانية أيام.

وسيبدأ إيقاف المدرب الهولندي بمباراة يوم الأحد أمام فالنسيا، حيث يسعى برشلونة للتعافي من الهزيمة المفاجئة أمام غرناطة، والتي تعني أن مصير العملاق الكتالوني لم يعد بيده في الصراع على اللقب. وطرد كومان بعد هدف التعادل الذي سجله داروين ماتشيس في الدقيقة 63 لغرناطة، وفي تقريره للمباراة قال الحكم إن مدرب برشلونة، الذي كان قد تم تحذيره قبلها بسبب تصرفاته، وجه إهانة للحكم الرابع.

وصعق غرناطة مضيفه قبل 11 دقيقة من النهاية بضربة رأس للبديل خورخي مولينا من مسافة قريبة، ليحقق أول انتصار له خارج ملعبه على الإطلاق على برشلونة. ودانت لجنة المسابقات كومان طبقاً للوائح التي تحظر أي شكل من أشكال «الاستخفاف أو التقليل من شأن الحكام أو المسؤولين أو السلطات الرياضية» والتي تستوجب عقوبة إيقاف لمباراتين.

وأعلن برشلونة في وقت لاحق الجمعة، أنه سيطعن على قرار إيقاف كومان. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر وبفارق المواجهات المباشرة عن غريمه الأزلي ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يملك أيضاً 71 نقطة.