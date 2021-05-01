شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أحرز الشارقة لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على شباب الأهلي 82-81 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الوصل، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، ومحمد عبدالله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، وسالم المطوع الأمين العام، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد.

وهذه هي الكأس الثانية التي يحرزها الشارقة في موسم 2020-2021، بعد كأس رئيس الدولة، في حين أحرز شباب الأهلي درع الدوري، علماً أن الفريقين لعبا وجهاً لوجه في المباراة النهائية للمسابقات الثلاث.

وشهدت المباراة الختامية لموسم السلة قمة في الإثارة، ولاسيما أن الشارقة تقدم بفارق سهل في الشوطين الأول والثاني وصل إلى 25 نقطة، لكن شباب الأهلي انتفض في الربع الثالث وسجل 20 نقطة مقابل 11 للشارقة، ثم عمل على تقليص الفارق أكثر في الشوط الرابع حتى وصل إلى سلة واحد مع صافرة النهاية.

وانطلقت المسابقة موسم 2007-2008، ويعد شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بلقبها برصيد 5 مرات نالها في مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2016-2017 و2017-2018، في حين كتب الشارقة اسمه بسجلها الذهبي للمرة الأولى.