شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان يشهد ختام النسخة الثامنة لدورة ند الشبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- أحمد مصطفى

أسدل الستار على منافسات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية التي تضمنت 3 رياضات، هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري، وأقيمت خلال الفترة من 14 إلى 29 أبريل 2021 وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وأقيمت مراسم التكريم للشركاء والرعاة والداعمين والفائزين في قلب ميدان، وعلى أنغام فرقة المدرسة الفلبينية، بإشراف شرطة دبي بعد ختام منافسات الجري، وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الجري لمسافتي 10 كيلومترات و5 كيلومترات، كما تم تكريم إسماعيل محمد البلوشي الرياضي من أصحاب الهمم لتمكنه من إنهاء 5 كيلومترات في سباق الجري.

وتوّج العداء المغربي عثمان صافي بطلاً لسباق الجري 5 كلم الفئة المفتوحة للرجال، وحل مواطنه سفيان دردور ثانياً، والبريطاني لي جاريت في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة الإماراتيين، حصل حمد محمد خميس على المركز الأول ، وجاء عبدالله النقبي ثانياً، وفارس الزعابي ثالثاً.

وفي فئة السيدات المفتوحة، توجت البولندية ايميليا سكولوبويتشز، أمام الأسترالية جاسمين ايدن جرين، والسلوفينية افيتا سترايلوفا، وفي فئة الهواة المواطنات، حصلت مريم الشامسي على المركز الأول، أمام شهد بودبس، ونورة الغفلي.

وقال عثمان صافي (35 عاما) أن الأجواء الحارة جعلت السباق صعبا ولكن بحكم تعوده على التدريبات المسائية في مثل هذا الطقس استطاع التأقلم مع الأجواء وحسم المركز الأول بفارق حوالي 12 ثانية عن مواطنه سفيان دردور بطل النسخة الماضية، مؤكدا أنه دخل السباق ولديه تحدي كبير من أجل تحقيق اللقب رغم إدراكه لمدى صعوبته ووسط منافسة قوية للعدائين الأفارقة والأوروبيين.

ووجه العداء المغربي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه الكبير لدورة ند الشبا الرياضية التي تحولت إلى مهرجان رياضي خلال الشهر المبارك تستقطب المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأوضح صافي أنه رغم جائحة كورونا إلا أن دورة ند الشبا استطاعت أن تقدم نسخة استثنائية لسباق الجري بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، وأن السمعة الجيدة للدورة تشكل حافزا لكل العدائيين للمشاركة في السباق والاستعداد له بشكل جيد.

وشارك أكثر من 2500 رياضي ورياضية في فعاليات النسخة الثامنة، ورصدت اللجنة المنظمة مكافآت مجزية للفائزين بالمراكز التسعة الأولى في جميع الرياضات المدرجة في الدورة هذا العام، حيث وصلت القيمة الإجمالية للجوائز المالية لبطولات البادل تنس والدراجات الهوائية والجري إلى 870 ألف درهم.