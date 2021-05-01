شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال لا يعانى من أعراض كورونا وينتظر مسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا ليغيب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى الليلة، لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفاً من انتشار العدوى، مفضلا الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

وحرص النائب أحمد عثمان شقيق المهندس ابراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على الاتصال بجلال هاتفياً للاطمئنان عليه، مؤكداً توفير كامل الدعم والرعاية للمدرب فى العزل وسط دعوات جماهير الدراويش بسرعة شفائه للحاجة لجهوده لإنقاذ الفريق من مغبة الهبوط.

وتأكدت إصابة إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا، حيث تم إخطاره بثبوت إيجابية الرابيد تيست مع الفريق ليقرر إجراء مسحة كورونا جاءت نتيجتها إيجابية، ليتأكد غيابه عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربي اليوم السبت، ويقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق المباراة بدلا منه.