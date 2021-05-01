شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت الإنتاج الحربى والإسماعيلى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره الإسماعيلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة، فيما حقق الدراويش فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ترتيب الانتاج الحربى والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويقبع الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 32، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24.

تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى والإسماعيلى

التقى الفريقان فى 15 مباراة، فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات و تعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات ،وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا ، وكلين شيت فى 7 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى، فاز الدراويش فى 6 تعادل 1 خسر 1 ، له 19 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات.

على ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 20 لاعبًا ..وهم حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص هدفين، أحمد على وجودوين وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 3-3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية فى 17 ديسمبر 2020 بالجولة الثانية للمسابقة ، سجل ثلاثية الدراويش عماد حمدى ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى ، وسجل ثلاثية الانتاج محمد فييرا وباسم مرسى ومحمد عبد المجيد.

كشرى يطالب بحصد نقاط مباراة الدراويش

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بضرورة حصد نقاط مباراة الاسماعيلى في ظل صراع الهبوط الذى يجمع الفريقين مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة للفوز بالمباراة ، ويستعيد فالإنتاج الحربى، جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى بعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدورى، فيما يفقد الإنتاج جهود مهاجمه محمد طلعت فى مواجهة الإسماعيلى بعد تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك التى خسرها الفريق بهدفين دون رد فى الدوري.

غياب إيهاب جلال بسبب كورونا وحمد ابراهيم يقود الدراويش

في المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بعد الفوز على المصرى في أخر ظهور بالمسابقة لتحقيق الانتصار الثالث لتدشين خطة الهروب من قاع الجدول وبداية رحلة الانتفاضة، ويقود حمد ابراهيم المدرب العام للدراويش مباراة الليلة بعد ثبوت اصابة جلال بفيروس كورونا.