شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يراقب مدافع غزل المحلة فى مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، محمد فتح الله مدافع غزل المحلة صاحب الـ27 عاما بعد المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع فريقه من بداية الموسم الجارى، وذلك خلال مباراة الأهلى المقرر لها الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة فى الجولة الـ19 للدورى الممتاز.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى ضم عدد من اللاعبين المميزين بالدورى المصرى لتجهيز أكثر من لاعب، فى ظل ضغط مباريات وارتباطات المنتخب فى الفترة المقبلة، إلى جانب منح اللاعب محمد فتح الله مدافع المحلة فرصة المشاركة فى بطولة كأس العرب بقطر فى ظل غياب المحترفين ورغبة البدرى فى بناء منتخب يضم أكثر من لاعب جاهز.

فتح الله ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادى الزمالك مع بداية الموسم المقبل، بعد المستوى الذى يقدمه اللاعب الذى شارك فى 18 لقاء بالدورى الممتاز مع المحلة حتى الآن.

أغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة الجونة أمس فى الدورى وبدأ الاستعداد لمباراة غزل المجلة المقرر لها بعد غد، الأثنين، ضمن مؤجلات الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها الأهلى بهدف الفوز لمواصلة الانتصارات، ويترقب المارد الأحمر مصير نقل المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لإقامة المباراة بالقاهرة بدلاً من المحلة وأعلن الأهلى ترحيبه بخوض اللقاء فى أى مكان يوافق عليه الأمن.