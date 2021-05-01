شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. عضوية نادى المائة تضم 9 لاعبين بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لأساطير الدوري المصري، الذين خلدوا أسمائهم في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة المحلية، التي كانت شاهدة على إبداع الكثير من الأسماء مازالت جماهير الكرة تتذكرهم بين الحين والآخر رغم اعتزال بعضهم ورحيل البعض الأخر عن عالمنا.

عظماء الهدافين في الدوري المصري كثر، إلا أن أفضلهم هم من اجتازوا حاجز المائة هدف، وهم 9 لاعبين فقط من حققوا ذلك الإنجاز الكبير، على مدار تاريخ المسابقة المحلية الذي يمتد لـ 62 نسخة.

وكان عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، قد نجح مؤخراً في الانضمام إلى القائمة الذهبية، بعد صدارته لهدافي الدوري المصري في الموسم الماضي، ليزيد إسماً إلى القائمة وتصبح 9 لاعبين، ثم تقدم بعد ذلك في الترتيب على أسماء كبيرة توقفت أرقامها بعد الاعتزال.

وجاءت قائمة أعضاء نادي المائة في الدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

6- عبدالله السعيد - 108 هدفا (قابلة للزيادة).

8- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.