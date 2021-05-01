شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: صفـــر «كورونا» في المجموعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد علي الحمادي المنسق الإعلامي لنادي الشارقة عن ارتياح كافة الوفود الآسيوية التي حلت في ضيافة «الملك»، وقال: «سعادتنا كبيرة بأنه لم تسجل الفحوصات التي كانت تجرى لجميع أعضاء البعثات وللإعلاميين وللوفود الإدارية والفنية وللوفود الآسيوية في مختلف اللجان العاملة بالبطولة عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا على مدى 17 يوماً من الفحوصات الطبية، وأيضاً لم تكن هناك أي إصابة ملاعب تستدعي الانتقال للمستشفى باستثناء لاعب القوة الجوية أيمن حسين إثر اصطدامه بأحد اللاعبين».