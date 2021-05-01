شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الأمامية سبب استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة الانتاج الحربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، أن عبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق الأصفر خاض المران الأخير للدراويش استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى كاملا دون أى مشكلة، قبل أن يشعر بألم فى العضلة الامامية قبل نهاية المران بدقائق قليلة، ليقرر الجهاز الطبى استبعاده من المباراة خوفاً من تفاقم الاصابة وخسارته لفترة طويلة.

وتأكدت إصابة إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا، حيث تم إخطاره بثبوت إيجابية المسحة بالأمس ليقرر إجراء مسحة جديدة جاءت نتيجتها إيجابية، ليتأكد غيابه عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربي غدا السبت، ويقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق المباراة بدلا منه.

يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره الإسماعيلى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما حقق الدراويش فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 24 هدفاً.