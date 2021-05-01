شكرا لقرائتكم خبر عن "التعادل" شعار مواجهات سموحة والاتحاد السكندرى فى الدوري قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سموحة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الاهلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ترتيب سموحة والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ستة مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

تاريخ مواجهات سموحة والاتحاد السكندرى

تاريخيا تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 19 بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز زعيم الثغر في 5 مباريات مقابل 5 انتصارات لسموحة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل،سجل سموحة 21 هدفا مقابل21 هدفا للاتحاد.

أول مواجهة جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر "الجمعة 24 ديسمبر 2010"، وتحت قيادة تحكيمية للمجرى كاساس سجل سموحة ثلاثة أهداف نظيفة عن طريق الغاني صامويل أفوام هدفين وأحمد بلال هدفا.

وفى الدور الثاني رد الاتحاد اعتباره وحسم الديربي بأربعة اهداف مقابل هدفين " الخميس7 يوليو 2011" بإستاد الإسكندرية سجل هاني العجيزى هدفين، وأضاف الصاعدين محمود فتحي ومحمد فهمى، بينما سجل لأصحاب الأرض أحمد حمودى وإبراهيم عبدالخالق، وأدار المباراة الحكم محمد فاروق.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل لسموحة عماد السيد هدف فى مرماه وسجل زعيم الثغر خالد عبد الفتاح هدف فى مرماه ايضاً فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فى 30 يناير 2020

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الثانية والثلاثين للمسابقة فى 9 أكتوبر 2020 تقدم محمد عبد المنعم لسموحة وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد ثم سجل محمد كوفى هدف الفوز زعيم الثغر.

فيما انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى 1/1 بين الفريقين سجل حسام حسن لسموحة وتعادل رزاق سيسيه لزعيم الثغر فى المباراة التى اقيمت بالجولة الثانية للمسابقة على ستاد الاسكندرية فى 18 ديسمبر 2020.

سامى يحذر من خطورة التراخى أمام زعيم الثغر

وحذر أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه من خطورة التراخى في مواجهة زعيم الثغر بعد الفوز على الاهلى حامل اللقب والحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم مشدداً على صعوبة مباراة الليلة .

حسام حسن يطالب بمصالحة جماهير الاتحاد السكندرى

في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من السقوط أمام بيراميدز ومن قبلها وداع بطولة كأس مصر عن طريق تحقيق فوز يصحح المسار فى جدول الدوري في ظل تقارب فارق النقاط مع سموحة في ديربى الإسكندرية الشهير.