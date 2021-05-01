شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني "يلوم" لاعبى الأهلى بسبب التمركز الخاطئ عقب هدف الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنتقاداً للاعبي الفريق عقب مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل 1//1 أمس بسبب التمركز الخاطئ في الكرات الثابتة، وعدم فرض رقابة صارمة على لاعبي الخصم خلال تنفيذ الكرات الثابتة.

وأبدى المدير الفني للأهلي غضبه من تسجيل الجونة هدف التعادل أمس في الدقائق الأخيرة من مباراة الأمس، خاصة وأن الهدف الذي سجله الفريق الساحلي جاء من كرة ثابتة، وسبق أن طالب المدير الفني للأهلي لاعبه بالتعامل الجيد مع مثل هذه الكرات.

وقال موسيماني للاعبي الفريق عقب مباراة الأمس في تصريح مُقتصب: لقد حذرت كثيراً من مثل هذه الكرات.. وطالبت الجميع بالتعامل معها بشكل جيد.. هذا أمر مرفوض.

على صعيد متصل، يرى بيتسو موسيماني أن الأهلي كان مُستحوذاً على مجريات الشوط الأول من مباراته ضد الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موضحا أنه لم يكن هناك حمية في الأداء رغم أننا لم نمنح الجونة فرصة للدخول معنا في المباراة على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

قال موسيماني، إنه في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف، ونجحنا في ذلك ولكن فريقه استقبال هدف بطريقة غريبة، متابعا: "نعاني من الإرهاق وغيرنا فريق بالكامل ودفعنا بأربعة لاعبين جدد كانوا لا يشاركون في المباريات بشكل مستمر".

واصل موسيماني: المباراة كانت مثل التدريب وتم معاقبتنا بعد ارتكاب خطأ بدون داعٍ وكانت نتيجته استقبال هدف، مؤكدا أنه لم يلجأ للأسلوب الدفاعي بخلاف نزول ياسر إبراهيم بشكل اضطراري ومحمد هاني لتجهيزه وهو أسلوب خططي.

وشدد على أن التعادل مع الجونة جاء من خطأ فني يتحمله، وحاول منح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل محمود كهربا وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

وأكد أن لاعبيه لم يقدموه بشكل سليم هو الفاعلية في الشوط الأول وكان يجب استغلال الفرص في إنهاء المباراة.