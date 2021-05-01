شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الـvar يطلبون زيادة الكاميرات فى مباريات الدورى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عدد من الحكام من اللجنة الرئيسية للحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بزيادة عدد الكاميرات في مباريات الدوري الممتاز المقبلة بعد اشتعال المنافسة في جميع المراكز وحساسية المباريات، وذلك من أجل تسهيل مهمة حكم الفيديو var في الحكم علي اللقطات الهامة، خاصة أن هناك بعض الحكام اشتكو من صعوبة الحكم علي بعض الكرات الصعبة بسبب عدم وضوح الرؤيا من جميع الزوايا .

ومن المقرر أن يطلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة من مسئولو الإذاعة والتليفزيون زيادة عدد الكاميرات في المباريات خلال الفترة المقبلة من أجل تسهيل مهمتهم والابتعاد عن أي أزمات للحكام خلال الفترة المقبلة من عمر مسابقة الدوري .

فى سياق متصل، رفض مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، توصية رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية أحمد مجاهد بتعيين حكم درجة أولى وعدم تعيين حكام دوليين لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المقرر لها يوم 10 مايو.

وطلب رئيس اللجنة الثلاثية، خلال أحد الاجتماعات تعيين محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك و الأهلي السابقة، والتي أدارها الحكم الدولي محمود البنا، ولكن وجيه أحمد رفض إسناد المباراة لحكم درجة أولى، وشدد على ضرورة إسنادها بالكامل لحكام دوليين، ونفس الأمر لمباراة الأهلي و الزمالك المقبلة يوم 10 مايو.