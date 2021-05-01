شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أكرم توفيق "جوكر جديد" فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، لقب "الجوكر" الجديد في القلعة الحمراء، بعد الأداء المثالي الذي قدمه مع فريقه في مراكز مختلفة خلال الفترة الماضية، بعدما عصفت الإصابات بكثير من اللاعبين، وهو ما تطلب توظيف أكرم في غير مركزه لسد الثغرات التي خلفتها الغيابات.

أكرم توفيق خرج في إعارة سابقة إلى نادي الجونة، خلال الموسم الماضي، حيث تألق مع الفريق الساحلي، لينضم بعد ذلك إلى صفوف المنتخب الأوليمبي ويصبح أحد أهم عناصره ويساهم مع زملائه في التتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر عام 2019، ليحجز الفراعنة تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

تألق أكرم توفيق سواء في الجونة أو مع الفراعنة، جعله يفرض نفسه على قائمة العائدين إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة رغم أنه يلعب في مركز يعج باللاعبين المميزين وهو وسط الملعب، الذي يضم أسماء رنانة مثل عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، بالإضافة لإجادة الكثير من اللاعبين بالفريق اللعب في هذا المركز مثل رامي ربيعة ومحمود متولي.

كانت عودة أكرم توفيق، قراراً موفقاً من مسئولي الفريق الأحمر، خاصة بعد ضغط المباريات وسقوط الكثير من الاصابات بين صفوف الفريق، سواء في مركز الوسط أو الظهير الأيمن، ليتم الاستعانة بأكرم توفيق الذي أجاد في كلا المركزين، ليسد الثغرات ويصنع الفارق مع زملائه.

وخلال الموسم الجاري، شارك أكرم توفيق مع الأهلي في 18 مباراة بجميع المباريات، سجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى، وأثبت جدارته في التواجد بالتشكيل الأساسي للفريق، مانحاً الجماهير الأمان والطمأنينة رغم الغيابات المؤثرة.



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