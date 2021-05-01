شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد رفعت الفناجيلى مهندس الأهلى والكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 1 مايو 1936 بمحافظ دمياط، وُلد رفعت الفناجيلى كابتن النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة القدم فى الخمسينات والستينيات، والملقب بالمدفعجى ومهندس الكرة المصرية.
بدأ رفعت الفناجيلى مشواره مع كرة القدم فى نادى السويس ثم انتقل إلى النادى الأهلى موسم 1953-1954 بعد أن اكتشفه كشاف الأهلى الشهير عبد المنعم البقال وكان عمره وقتها 16 عاماً.
حصد الفناجيلى مع الأهلى 7 بطولات دورى و6 كأس مصر واشتهر فى النادى بأنه القائد المحنك والخبير وتلقى عروضا للاحتراف فى أوروبا لكنه رفضها جميعا وفضل البقاء فى مصر.
كما لعب للمنتخب الأول فى الفترة من "1955 حتى 1967" وزامل نجوم خط الوسط فى مصر أمثال حمزة عبدالمولى، رأفت عطية، وسمير قطب وغيرهم، حقق خلال تلك الفترة لقب أمم أفريقيا مرتين أعوام "1957، 1959".
سجل بقميص الأهلى أكثر "35" هدفا، كما سجل فى مسابقة الدورى "33" هدف منها هدفا بقميص أتحاد السويس.
توفى رفعت الفناجيلى فى "23 يونيو 2004" عمر يناهز 68 عاما .
وأضاف الفناجيلى أنه طلب منه العودة لكنه رفض وقال له "لو تعرف تروح روح " مستغلا بانه لا يوجد مواصلات ولكنه راقب مواعيد القطارات وانتظر المغرب وتسلل الى محطة القطار ولكنهم كانوا يفتشون القطار فطلب من العامل ان يدخل الحمام وعندما يطرقوا الباب يبلغهم بأنه سيدة وبالفعل نجحت حيلته وذهب الى النادى الاهلى وابلغهم برغبته فى البقاء ورفض الاحتراف الاوربى ايضا بارادته وليس بإجباره وحبسه وعاد الى منزله برأس البر.
وضرب مثال رائع قائلا إن جمهور الأهلى الكبير أجبره على البقاء فى القلعة الحمراء، وأنه كان يخاف دائما من الجمهور العظيم.