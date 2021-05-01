شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مخطط ضم ميهوب أو عرابي لجهاز موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر مسئولو النادي الأهلي في ضم عضو مصري جديد لجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، في ظل عدم وجود عناصر مصرية كافية في الجهاز الفني بخلاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب.

وتأتي رغبة مسئولي الأهلي في ضم عنصر جديد للجهاز الفني من أجل تواجد عنصر مصري يساعد الجهاز الفني ويكون له دور في التواصل بين اللاعبين وباقي أعضاء الجهاز الفني ، بخلاف أن أزمة وصول عرض من منتخب جنوب إفريقيا إلى بيتسو موسيماني واحتمالية رحيله جعلت الإدارة في ورطة بشأن من يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت بعد رحيله، لاسيما أن سامي قمصان قليل الخبرة ومن الصعب السيطرة على هذا الكم الكبير من النجوم داخل الفريق الأحمر.

وهناك أكثر من لاعب سابق مرشح للانضمام إلى الجهاز الفني للأهلي مثل أسامة عرابي الذي يتصدر المشهد ومن بعده أكثر من اسم مثل علاء ميهوب وهاني رمزي وبعض الأسماء الأخرى من أبناء الأهلي.