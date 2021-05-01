شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. هيثم فهمى محامى يسيطر على ميداليات المصارعة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة.

وتأهل هيثم فهمى إلى أولمبياد طوكيو من خلال الدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس الأسبوع الماضى.

بدأ هيثم فهمى ممارسة المصارعة عام 1999 وهو فى سن 8 سنوات وبدأ المشاركة فى البطولات الدولية سنة 2008 في أسرة ضمت 3 أشقاء مصارعين وهو رابعهم، حاصل على ليسانس حقوق.

أهم الإنجازات التى حققها المركز الـ11 في ريو دى جانيرو وذهبية بطولة عالم عسكرى وفضية دورة ألعاب عسكرية وذهبية دورة البحر المتوسط في تركيا 2013، وذهبية دورة البحر المتوسط في اسبانيا.2018 و ذهبية دورة العاب أفريقيا و فضية بالإضافة إلي أكثر من 11 ذهبية إفريقية، وأكثر من 5 ميداليات بطولات دولية متفرقة (جائزة كبرى) و5 ذهبيات عربية.