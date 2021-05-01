شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد بركات يتعادل للأهلي بهدف قاتل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم محمد بركات، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدير منتخب الفراعنة الحالي نادي الزمالك في تحقيق الفوز علي المارد الأحمر في مباراة القمة بموسم 2009/2010 بعد ما نجح في إحراز هدف عالمي فى شباك الفارس الأبيض فى الوقت القاتل من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاث أهداف لكل فريق .

وشهدت الجولة السابعة والعشرين من موسم 2010 مباراة مثيرة بين الأهلي والزمالك وكان الفريق الأبيض متقدماً حتى انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 3/2، ولكن محمد بركات نجح في احراز هدف التعادل لناديه في الوقت القاتل ليمنع تعرض فريقه للهزيمة، كما نجح في الحفاظ على رقمه الفريد الخاص بعدم تعرضه لأى هزيمة في مباريات القمة أمام الزمالك وهو لاعباً بالأهلي.