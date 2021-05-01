شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سموحة "قاهر الأهلى" يتحدى الاتحاد فى ديربي سكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سموحة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الاهلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ستة مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحذر أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه من خطورة التراخى في مواجهة زعيم الثغر بعد الفوز على الاهلى حامل اللقب والحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم مشدداً على صعوبة مباراة الليلة .

في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من السقوط أمام بيراميدز ومن قبلها وداع بطولة كأس مصر عن طريق تحقيق فوز يصحح المسار فى جدول الدوري في ظل تقارب فارق النقاط مع سموحة في ديربى الإسكندرية الشهير.