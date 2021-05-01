شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الطلائع يبحث عن تصحيح المسار أمام أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر، فيما حقق أسوان فوزاً بهدف دون رد على الجونة ليصعد لدور الثمانية بالكأس.

وشهد أخر ظهور بالدوري لطلائع الجيش فوزاً على الجونة بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، فيما فاز أسوان على إنبى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 21 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وعقد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع جلسات نفسية مكثفة مع لاعبيه لعلاج آثار وداع بطولة كأس مصر أمام المصرى البورسعيدى بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر للبطولة لاسيما بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية، حيث طالبهم بغلق صفحة الكأس والتركيز على تحسين وضع الفريق في جدول الدوري بداية من مواجهة زهرة الجنوب الليلة.

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لخطف نقاط مباراة الطلائع الليلة لتحسين وضع تماسيح النيل في جدول الدوري بعد الانتفاضة التي تحققت في الأسابيع الأخيرة سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.