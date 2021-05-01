شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان: مش عاوز حد يزعل مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهدي سليمان حارس مرمى نادي يبراميدز، إنه تقدم باعتذار رسمي لإدارة ناديه لما بدر منه خلال الفترة الماضية من تصريحات هجومية.

وأضاف المهدي سليمان ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "اعتذرت لإدارة بيراميدز على ما حدث في الفترة الماضية، الكبار هم الي بيعتذروا، اعتذرت عن الي حصل، وانا الي طلعت اعتذر على الهواء بنفسي من غير ما حد يطلب مني ده".

وتابع :"بقالي 3 سنين مع بيراميدز ومفيش مشكلة واحدة حصلت، بيكون في ضغوط عليك بتخليك بتطلع بره شعورك، وان شاء الله اللي جاي خير".

وأكمل:"عاوز اخلص الموضوع ده، وكان في سوء تفاهم هو السبب، عندنا مباريات مهمة ومشوار طويل ان شاء الله الدنيا تبقى أحسن".

واختتم : "المهندس ممدوح مفيش حاجة بيني وبينه وحشة حصلت، انا مش عاوز حد يكون زعلان مني".