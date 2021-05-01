شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : سعيد بأول نقطة لي مع سيراميكا كليوباترا.. وأشكر هيثم شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالتعادل الذي حققه فريقه أمام البنك الأهلي بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة بالدوري الممتاز.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أتوجه بالشكر لهيثم شعبان على ماقدمه مع سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية".

وتابع :" البنك الأهلي قدم أداء قويا وتألق عامر عامر منعهم من الفوز، وسعيد بالحصول على أو لنقطة لي مع الفريق، وأتمنى الأفضل في الفترة المقبلة".

وأكمل:" سنخوض غدا مباراة ودية للمجموعة التي لم تشارك في مباراة البنك الأهلي، وذلك للتعرف على جميع اللاعبين، وينتظرنا مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب، المنتشي بالتعادل مع الزمالك".