شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد براميدز والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأحد 2 مايو مباراة الزمالك ضد بيراميدز على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته الحالية للدوري المصري والابتعاد عن مطاردة النادي الأهلي له، حيث يملك الزمالك حاليا 40 نقطة من 18 مباراة، بينما أنهى الاهلي مباراته الاخيرة ضد الجونة بالتعادل الايجابي 1-1، ليعزز وصافته لجدول الدوري المصري حيث أصبح رصيده 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يملك فريق بيراميدز 30 نقطة من 18 مباراة يحتل بها المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز.

يخوض الزمالك هذه المباراة محققا 3 انتصارات وتعادل وهزيمة في اخر 5 مباريات, بينما لم يتعرض فريق بيراميدز لأي هزيمة في اخر 5 مباريات وحقق 3 انتصارات وتعادلين.

تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز الساعة 9:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.