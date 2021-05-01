شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعتذر للخطيب عن عدم حضور حفل تدشين استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر العميد حسام حسن نجم الأهلي التاريخي ومدرب الاتحاد السكندري الحالي، لرئيس الأهلي محمود الخطيب، عن عدم حضور حفل تدشين استاد الأهلي ووضع حجر الإساس للمشروع العملاق الذي ينتظره عشرات الملايين من جماهير القلعة الحمراء.

وكتب حسام حسن عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: "تقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدعوة كريمة للتوأم حسام وإبراهيم حسن وذلك لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد، وأبلغ التوأم جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي بخالص شكرهم لمجلس الإدارة على الدعوة واعتذرا لارتباطهما في مساء نفس اليوم بمباراة هامة في الدوري العام ضد فريق سموحة".

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أشار إلى "تعاون غير محدود" لاقاه من مؤسسات وطنية في مصر لإنشاء الاستاد، موجها شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها".

وقال الخطيب، إنه "يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها ومواصلة تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية".

ويلعب الأهلي مبارياته حاليا في ملعب السلام ويخوض المواجهات القارية في استاد القاهرة، علما بأنه حصل الأهلي على حق انتفاع بملعب السلام حتى 2025.



