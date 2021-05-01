شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يستدرج الإسماعيلى فى مواجهة قوية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره الإسماعيلى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما حقق الدراويش فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بضرورة حصد نقاط مباراة الاسماعيلى في ظل صراع الهبوط الذى يجمع الفريقين مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة للفوز بالمباراة ، ويستعيد فالإنتاج الحربى، جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى بعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدورى، فيما يفقد الإنتاج جهود مهاجمه محمد طلعت فى مواجهة الإسماعيلى بعد تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك التى خسرها الفريق بهدفين دون رد فى الدوري.

في المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بعد الفوز على المصرى في أخر ظهور بالمسابقة لتحقيق الانتصار الثالث لتدشين خطة الهروب من قاع الجدول وبداية رحلة الانتفاضة.