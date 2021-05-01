شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يدخل صراع حراسة المرمي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عواد، حارس مرمي الزمالك في صراع حراسة العرين الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد تكرار أخطاء محمود جنش في المباريات الأخيرة وتعرض محمد أبو جبل للإصابة بفيروس كورونا.

وتحدد الساعات المقبلة، مصير تواجد عواد في تشكيلة الزمالك خلال مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الأحد في الدوري، خاصة أنه غائب عن المباريات لفترة طويلة، وسيكون هناك تخوف من تأثر مستواه الفني بذلك أمام بيراميدز.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، استبعاد محمد عواد، من معسكر مواجهة المقاولون العرب لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.

وبعد ساعات، أكد كارتيرون عقد جلسة مثمرة وتوضيحية مع محمد عواد وتفهم المدرب الفرنسي الأمور التي قام الحارس بتوضيحها له بخصوص غيابه عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث أكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات، وأكد المدير الفني لمحمد عواد أنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياه بمواصلة العمل والتدريب بقوة.

ويستمر غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك، عن فريقه في مباراة بيراميدز، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا والذى تسبب في غيابه أمام المقاولون أيضا، ويحتاج أبو جبل لبعض الوقت الإضافي لحين العودة للتدريبات والمباريات لحين شفائه تماما من الفيروس.