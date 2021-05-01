صفقة من عيار ثقيل..مورينيو ينضم لصحيفة فضائح لتحليل اليورو!

أعلنت أكبر صحف العالم في التابلويد أو الفضائح والقصص الجنسية، ذا الصن البريطانية، نجاحها في ضم المدير الفني البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، كمحلل لبطولة اليورو 2020، المقرر إقامتها في صيف 2021 بعد تأجيلها لمدة سنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان الأسبق، سيقوم بتحليل البطولة الأوروبية عبر عمود خاص به سَيُنشر بصورة دورية خلال مباريات يورو 2020.

ويمكن أيضًا الاستماع إلى تحليلات جوزيه مورينيو بشكل حصري عبر إذاعة talkSPORT البريطانية أثناء بطولة يورو 2020، كما ستكون هناك مقاطع فيديو حصرية ومقاطع عبر الإنترنت للاستمتاع لتحليلاته كذلك.

وسيكون مورينيو – الذي تعتبر بلده البرتغال من بين المرشحين الأوائل لنيل لقب البطولة – حاضرًا في كل خطوة على الطريق نحو لقب اليورو مع خبراء التحليل لمباريات البطولة.

وتأتي هذه الصفقة بعد تلقي مورينيو مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني كتعويض من جانب إدارة توتنهام هوتسبير بسبب إقالته قبل فترة طويلة من نهاية عقده (اقرأ المزيد عن ارباح مورينيو).

ورحل جوزيه مورينيو أو السبيشيال وان عن تدريب توتنهام قبل 6 أيام فقط من خوض الفريق لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي، والذي خسره الفريق بهدف دون رد على ملعب ويمبلي.