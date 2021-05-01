صفقات باريس سان جيرمان | محاولة جديدة لإغراء ميسي بـ 3 إمتيازات استثنائية

عاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتفاوض مع أسطور برشلونة، ليونيل ميسي، بتقديم المزيد من الامتيازات في العقد المقترح عليه قبل بدء الميركاتو الصيفي 2021، على أمل إقناعه بالعمل مع ماوريسيو بوكيتينو، ومُزاملة كيليان مبابي ونيمار في خط المقدمة.

ولا يزال مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة موضع شك، حيث تنتهي علاقته بالنادي الكتالوني مع حلول نهاية هذا الموسم ولا يعرف النجم الأرجنتيني الذي سبق له أن طلب مغادرة النادي صيف 2020، ما إذا كان سيبقى في كامب نو أم سيغادر.

ووفقاً للصحفي البرازيلي الموثوق “مارسيلو بيشلر”، (مراسل قناة تي إن تي سبورتس البرازيلية في برشلونة) فإن النادي الباريسي قد أعد بالفعل عقدًا مميزًا لأسطورة الرقم 10، يتضمن 3 امتيازات استثنائية.

الامتياز الأول يتمثل في منح ليونيل ميسي عقد مدته عامين مع إمكانية تمديد العقد لموسم ثالث، وهذا ما لم يحصل عليه في برشلونة بعدما تجاوز عامه الـ 33.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت إدارة باريس سان جيرمان بتقديم راتب سنوي يتجاوز راتب ميسي الحال مع برشلونة، ولا يمكن لإدارة نادي برشلونة تقديم مثله أو الاقتراب منه وسط الأزمة المالية الحالية التي يعيشها النادي.

وكوسيلة إضافية لمحاولة جذب انتباه ليو ميسي، قام النادي الفرنسي بقيادة رئيسه ناصر الخليفي بتقديم إمتياز ثالث يتلخص في “مشروع رياضي مثير للإهتمام” لإقناعه بأن باريس سان جيرمان هو النادي الذي يمكن أن يمنحه أفضل فرصة للفوز بالألقاب مرة أخرى، لا سيما دوري أبطال أوروبا الغائب عن اللاعب منذ 6 سنوات (نهائي برلين 2015).

وجاء العرض الجديد من باريس سان جيرمان تزامنًا مع سقوط برشلونة على ملعب كامب نو في الدوري الاسباني بنتيجة 2/1 أمام غرناطة في المباراة المؤجلة من الجولة 33، ليفوت الكتلان فرصة انتزاع صدارة الليجا من أتلتيكو مدريد.