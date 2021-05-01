بيلسا: أتأسف على فشلي في اللغة الإنجليزية، أشعر بضعف موقفي!

اعترف المدرب الأرجنتيني لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، مارسيلو بيلسا، بأنه كان يجب عليه التحدث والتواصل باللغة الإنجليزية مع لاعبي فريقه، لكنه لم يستطع فعل ذلك، نظرًا لصعوبة تعلم اللغة، على حد قوله.

ولا يزال بيلسا (إل لوكو) يتواصل مع لاعبي ليدز من خلال مترجم خاص، على الرغم من وجوده في ملعب آيلاند روود منذ قرابة الثلاث سنوات.

وفشل الأرجنتيني في تعلم اللغة الفرنسية أثناء تجربة سابقة رفقة نادي مارسيليا (البطل الفرنسي الوحيد لدوري أبطال أوروبا) أو حتى عقب انتقاله لتدريب نادي ليل.

وأكد بيلسا بأن عدم قدرته على إتقان اللغة الإنجليزية يمثل نقطة ضعف من جانبه، خاصةً بعد مرور موسم كامل له في الدوري الانجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد منذ تحقيقه للصعود التاريخي في مايو 2020، ليُنهي غياب دام 16 عامًا للفريق الأبيض والأصفر عن دوري الأضواء والشهرة.

وقال مارسيلو بيلسا للصحفيين “أحد أوجه العجز الكبيرة التي واجهتها خلال فترة وجودي في كرة القدم الإنجليزية هو عدم القدرة على التواصل باللغة التي يتحدث بها الجميع هنا”.

وأضاف: “بطريقة ما، يضعفني حقيقة أنني لم أتعلم كيف أتحدث الإنجليزية. أنا أفهم هذا تمامًا”.

وبما أن مارسيلو بيلسا يحب إعطاء لاعبيه رسائل بسيطة وواضحة، فإنه غالبًا ما يكافح للقيام بذلك بلغته الأم الإسبانية.

وقال بيلسا حول استخدامه للإسبانية بصورة مستمرة أثناء سير اللعب “إحدى الأدوات الكبيرة التي يمتلكها المدرب هي نقل رسالته من خلال كلماته ولغته. أحد الأشياء التي كرستها معظم الوقت كمدرب هو القدرة على التواصل”.

واستطرد قائلاً “إذا كان هناك شيء ما أحب القيام به أو يستغرق مني وقتًا طويلاً، فهو التفكير في أهمية وتعريف الكلمات التي أستخدمها كي أقولها بأبسط طريقة ممكنة دون فقدان معنى وقيمة ما أريد أن إيصاله للطرف الآخر”.

وتابع مدرب أثلتيك بلباو السابق “من الصعب بالنسبة لي التحدث باللغة الإسبانية للتعبير عن أفكاري ببساطة وباختصار. لذا كان قرار عدم محاولة ذلك بلغة أخرى ليست لغتي هو القول “إذا كنت لا أستطيع أن أقولها بالإسبانية، فكيف سأتمكن من قولها باللغة الإنجليزية؟”.

واعتذر بيلسا عن فشله في التحدث باللغة الإنجليزية، وقال “أول شخص لا يؤمن بهذا التفسير هو نفسي، لكنه حقيقته. أنا مدين بالاعتذار لأولئك الذين يجب أن يستمعوا إلي لأنني لم أتعلم اللغة الإنجليزية.”

بيلسا يؤجل تجديد عقده مع ليدز

رفض بيلسا في ختام حديثه التعليق على مستقبله بعد أن ادعى رئيس مجلس الإدارة والمالك “أندريا رادريزاني” أن هناك “إرادة مشتركة” بين الجانبين للاتفاق على صفقة جديدة لإبقائه على ملعب آيلاند روود.

وينتهي عقد بيلسا الحالي الذي يصل لـ 12 شهرًا في نهاية الموسم الجاري 2020/2021، وكرر موقفه بأنه يفضل ترك قرار بشأن مستقبله حتى ذلك الحين.

وقال مدرب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2002 “أي إشارة إلى هذا الموضوع من الأفضل أن أشير إليها بعد انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم”.

وأكمل “أقدر كلمات المالك والرئيس فيما يتعلق بإمكانية الاستمرار في العمل مع ليدز يونايتد، وأنا أتفق مع ما قاله حول كون النادي فوق أي شخص آخر. أنا أشعر أن صلابة هذه المنظمة تعني أن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة”.