صفقات ريال مدريد | رضوخ إضطراري لطلبات “فاسكيز” بعد انتكاسة كارفاخال الجديدة

أبدت إدارة ريال مدريد استعدادها لتحسين عقد الجناح الدولي الاسباني، لوكاس فاسكيز، وتمديده لمدة 3 سنوات قادمة قبل بدء الميركاتو الصيفي 2021.

جاء عرض ريال مدريد لفاسكيز بعد ساعات قليلة من الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الظهير الأيمن الأساسي، داني كارفاخال، أثناء التحضير لمواجهة أوساسونا في الدوري الاسباني يوم السبت الموافق الأول من مايو.

وتسببت إصابة داني كارفخال الجديدة في إستجابة إدارة ريال مدريد لمطالب لوكاس فاسكيز الذي يُجيد كجناح وظهير أيمن، كما يمكنه اللعب في مركز المهاجم الثالث في طريقة لعب (4-3-3 أو 3-4-3).

ووفقاً لصحيفة الآس الإسبانية، فإن إدارة فلورنتينو بيريز مستعدة كذلك لتحسين عقد فاسكيز براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، وهي الشروط التي رفضها ريال مدريد شهر فبراير الماضي، ما دفع وكيل اللاعب نحو التفاوض مع ناديي إيفرتون ووست هام يونايتد الإنجليزيين لتسويق موكله كما يجب قبل انطلاقة الميركاتو الصيفي 2021.

وشارك فاسكيز في أغلب فترة الموسم الجاري 2020/2021 في مركز الظهير الأيمن، اثر إصابات الدولي الإسباني داني كارفاخال المتكررة، ونظراً لافتقاد الظهير الأيمن الاحتياطي ألفارو أدريوزولا للثقة من قبل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.