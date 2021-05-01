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مدرب سيراميكا : تألق عامر عامر منع البنك الأهلي من هزيمة ثقيلة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه عمل على 3 أو 4 أشياء فقط مع الفريق.

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «عملت على 3 أو 4 أشياء فقط بالفريق، لكن أشكر هيثم شعبان لأنه ترك الفريق وهو جيد».

وأكمل: «البنك الأهلي قدم مباراة قوية وتألق عامر عامر منعهم من الفوز، يجب أن نتمكن من أدوات الفريق، هناك نواقص في بعض المراكز أحاول تعويضها بالمتوفر».

وأتم: «هناك مباراة ودية غدا للتعرف على باقي المجموعة التي لم تشارك، والمواجهة القادمة ستكون صعبة للغاية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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