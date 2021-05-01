شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان: اعتذرت لإدارة بيراميدز.. مش عاوز حد يزعل مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهدي سليمان حارس مرمى نادي يبراميدز تقديمه اعتذار رسمي لإدارة النادي لما بدر منه خلال الفترة الماضية من تصريحات هجومية.

وقال المهدي في تصريحات تليفزيونية «اعتذرت لإدارة بيراميدز على ما حدث في الفترة الماضية، الكبار هم إلى بيعتذروا، اعتذرت عن إلى حصل، وانا إلى طلعت اعتذر على الهواء بنفسي من غير ما حد يطلب مني ده».

وتابع: «بقالي 3 سنين مع بيراميدز ومفيش مشكلة واحدة حصلت، بيكون في ضغوط عليك بتخليك بتطلع برة شعورك، وان شاء الله إلى جاي خير».

وأضاف المهدي «عاوز اخلص الموضوع ده، وكان في سوء تفاهم هو السبب، عندنا مباريات مهمة ومشوار طويل ان شاء الله الدنيا تبقى أحسن».

واختتم الحارس «المهندس ممدوح مفيش حاجة بيني وبينه وحشة حصلت، انا مش عاوز حد يكون زعلان مني».