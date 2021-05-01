شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف الجونة ويبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الجونة أمس في الدوري وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة المقرر لها بعد غد ، الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها الأهلي بهدف الفوز لمواصلة الإنتصارات ، ويترقب المارد الأحمر مصير نقل المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة بدلاً من المحلة وأعلن الأهلي ترحيبه بخوض اللقاء في اي مكان يوافق عليه الأمن.

فيما سادت حالة من الغضب والاستياء داخل الأهلي بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وانتابت مسئولو القلعة الحمراء حالة من الدهشة جراء جدول الدوري المضغوط للفريق بشكل واضح .

وأنتقد مسئولو الأهلي إصرار اتحاد الكرة على معاملة النادي بهذه الطريقة وضغط المباريات بهذا الشكل"، وشددوا على أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة بسبب المباريات المتتالية ، وأوضح مسئولو الأهلي أن الفريق سيلعب مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين، وهذا أمر يُرهق الفريق كثيراً ويُعرّضه للإصابات المتتالية.