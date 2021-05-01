شكرا لقرائتكم خبر عن عرض رسمي من الوصل الإماراتي للزمالك لطلب زيزو .. ومخاوف من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في سرية تامة تلقت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز فاكسا رسميا وعرضا من نادي الوصل الإماراتي يطلب فيه التعاقد مع أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك.

ووصل العرض الإماراتي لنادي الزمالك منذ ٣ ايّام بالتحديد إلا ان الادارة تتكم عليه خصوصا وأنها تخشى من مقالب النادي الاهلي المصري لخطف زيزو والتعاقد معه عن طريق نادي خليجي ينتقل له التعب اولا ومن ثم يعود للأهلي والتى سبق وفعلها الأهلي مع أكثر من لاعب آخرهم كهربا.

ورغم ان الادارة البيضاء رحبت بالعرض والفاكس الرسمي مبدئيا وأبدت موافقتها على بيع زيزو الوصل الإماراتي خصوصا بعد انقلاب الجمهور عليه إلا أنهم تراجعوا خوفا من أن يكون الوصل مجرد محطة للاعب قبل الأهلي.

ويتمسك زيزو بالرحيل عن الزمالك بعدما تسربت معلومات عن جلساته هو ووالده مع مسؤولي الاهلي والاتفاق على الانتقال له.