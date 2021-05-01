شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يعتذران عن قبول دعوة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وابراهيم حسن، مدير الكرة، عن قبول دعوة النادي الأهلي، لحضور عن حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي في الشيخ زايد.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة لحسام وإبراهيم حسن، لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد، وذلك في الواحدة من ظهر اليوم السبت.

وكشف حسام حسن، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه اعتذر هو وشقيقه، عن قبول دعوة الأهلي بسبب ارتباطهما بمباراة مع الاتحاد السكندري أمام نادي سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.