شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في رمضان (19).. الزمالك يهزم الأهلي بهدفي يحيى وكوارشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:



الزمالك يهزم الأهلي بثنائية يحيى وكوارشي الزمالك يهزم الأهلي بثنائية يحيى وكوارشي 20 عامًا مرت دون أن يتقابل الأهلي والزمالك في شهر رمضان منذ أخر مواجهة جمعت بينهما في عام 1965، قبل أن يعودا ليلتقيا مجددًا في شهر الصيام في موسم 1984-1985 في الدوري واقيم اللقاء مساء يوم 26 مايو 1985 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2/1 أحرز أهداف الزمالك " طارق يحيي وكوارشي" ، وللأهلى علاء ميهوب.

كانت مباراة الزمالك والأهلي في ختام موسم 84-85 بمثابة تحصيل حاصل بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري التاسع عشر في تاريخه قبل نهاية المسابقة بأسبوعين.

الأهلي بقيادة مدربه محمود السايس كان بطلاً برصيد 35 نقطة مقابل 30 للزمالك وسجل 28 هدف في 21 لقاء، بينما سجل الزمالك نفس العدد، لكن الأهلي تفوق في نظافة الشباك حيث لم يدخل مرماه قبل القمة إلا ستة أهداف بينما اهتزت الشباك البيضاء 11 مرة، وعلى مستوى الخسارة تعرض الأهلي لخسارتين أمام المصري والترسانة، بينما لم يكن الزمالك قد خسر إلا مرة واحدة أمام الأهلي في الدور الأول 1-0 بهدف علاء ميهوب.

لعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: ناصر عبداللطيف ومحمد صلاح وسعيد الجدي وهشام يكن وبدر حامد وأيمن يونس وجمال عبدالحميد ومحمد حلمي ونصر إبراهيم وكوارشي وطارق يحيى.

أما الأهلي فلعب بتشكيل مكون من: ثابت البطل وحسام البدري ومحمود صالح ومحمد حشيش وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومحمد عامر ورمضان السيد وزكريا ناصف ومحمود الخطيب وطاهر أبو زيد.

تقدم الزمالك بهدف بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني، عن طريق طارق يحيى الذي تلقى تمريرة من بدر حامد، ليراوغ يحيى الحارس الراحل البطل، ويسدد الكرة أرضية في الزاوية البعيدة.

وتعادل الأهلي عن طريق علاء ميهوب الذي تابع تصويبة طاهر أبو زيد في مرمى الحارس ناصر عبداللطيف، بعد ثماني دقائق من هدف الزمالك.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط، انقض كوارشي على عرضية أرسلها يحيى ليحولها برأسه داخل شباك البطل معلناً فوز الزمالك.