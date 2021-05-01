شكرا لقرائتكم خبر عن "السهل الممتنع" شعار حكم الأهلي والجونة فى إدارة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلى X الجونة المؤجلة من الجولة الـ 16 للدورى الممتاز

النتيجة - التعادل 1/1

الحكم - محمد عادل

المساعد الأول - شريف عبد الله

المساعد الثاني - محمد عزازى

الحكم الرابع - محمد فاروق

حكم فيديو - صبحى العمراوى

مساعد حكم الفار - حمادة القلاوى

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا محاولا إيجاد زاوية رؤية مناسبة، وكان على تواصل مع كابينة الـ"VAR" عبر "الكومينكيشن سيستم " كلما لزم الأمر، مما جعل هناك قناعة في القرارات الفنية للحكم خلال فعاليات اللقاء.

كما سمح الحكم بالالتحام والتنافس العادل على الكرة رغم ذلك كان على موعد للتدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد، في الوقت الذي طلب لاعبو الجونة بركلة جزاء لمسة يد على مدافع الأهلى أحمد كوكا لكن كانت اليد في وضعها الطبيعى ولم تتوافر معايير احتساب لمسة اليد، فأشار الحكم باستمرار اللعب.

العقوبات الانضابطية الحكم تانى في اشهر البطاقات ورغم ذلك أعلن عن إنذارين لفريق الجونة من نصيب كريم الطيب والإيفواري سيرج اكا، مقابل إنذار وحيد للأهلي من نصيب بيكهام إلا أن هناك 3 مخالفات كانت تستوجب إشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون.

ظهرا بيقظة وتمركز جيد أشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

ظهر يقظ طوال المباراة وسيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

الدرجات: الحكم – 8.5 - المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0 - ثنائى الـ" VAR – 8.5