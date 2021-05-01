شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر الليلة استعدادا لبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، اليوم السبت، معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا الأحد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، في لقاء هام وصعب.

الزمالك لا يزال يحتل صدارة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة، لكنه سمح للغريم التقليدي الأهلي بالاقتراب من الصدارة بعد السقوط في فخ التعادل أمام المقاولون بالجولة الأخيرة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

الزمالك وبيراميدز، لعبا نفس عدد المباريات حتي الآن، بواقع 18 مباراة لكل فريق بالنسخة الحالية للدوري، وحقق الزمالك متصدر البطولة الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 9، وخسر مباراتين.

وتحدد الساعات المقبلة، مصير تواجد عواد في تشكيلة الزمالك خلال مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الأحد في الدوري، خاصة أنه غائب عن المباريات لفترة طويلة، وسيكون هناك تخوف من تأثر مستواه الفني بذلك أمام بيراميدز.

ويستقر كارتيرون على قراره خلال ساعات بالتنسيق مع مدرب الحراس بالزمالك، وذلك قبل دخول الفريق الأبيض في معسكر مغلق الليلة، استعدادا لمباراة بيراميدز، وتشهد قائمة الزمالك المنتظرة استمرار غياب محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي للإصابة بكورونا، فيما لم يتحدد موقف محمود الونش من التواجد في القائمة حتي الآن.