حسام وإبراهيم حسن يعتذران عن دعوة حضور وضع حجر أساس استاد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتذر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، عن قبول دعوة النادي الأهلي، لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي في الشيخ زايد.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة لحسام وإبراهيم حسن، لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد، وذلك في الواحدة من ظهر اليوم السبت.

وكشف حسام حسن، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه اعتذر هو وشقيقه، عن قبول دعوة الأهلي بسبب ارتباطهما بمباراة مع الاتحاد السكندري أمام نادي سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.